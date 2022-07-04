Бастрыкин заинтересовался освобождением виновных в гибели детей чиновниц

Глава СК велел проверить причины освобождения чиновниц по делу о гибели детей на Сямозере

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин намерен обратиться к генпрокурору России Игорю Краснову в связи с освобождением московских чиновниц, признанных виновными в гибели детей на Сямозере, от наказания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава СК также велел доложить ему о причинах нарушения судом разумных сроков рассмотрения уголовного дела, в связи с чем истек срок давности привлечения виновных к ответственности. Он поручил руководителю Главного следственного управления СК провести проверку.

30 июня Мосгорсуд отпустил на свободу двух руководителей департамента труда и социальной защиты населения правительства Москвы Татьяну Барсукову и Елену Семкину, осужденных за халатность, которая привела к гибели 14 детей на Сямозере в 2016 году. В своем решении суд признал чиновниц виновными, но изменил им приговор и освободил от наказания в связи с истечением срока давности. Также было вынесено частное определение в адрес судьи Басманного суда, которая допустила нарушения разумных сроков рассмотрения дела, что и привело к истечению сроков давности.

16 мая суд признал их виновными в халатности. Барсукову отправили в колонию на 4,5 года, а Семкину — на четыре года. По версии следствия, в июне 2016 года они были ответственны за организацию отдыха детей сирот, детей из многодетных и неблагополучных семей. Они не проконтролировали соблюдение исполнителем условий контракта на отдых несовершеннолетних в Карелии.

18 июня 2016 года 47 детей из оздоровительного лагеря «Парк-Отель Сямозеро» с четырьмя сопровождающими отправились на двух каноэ в сплав по Сямозеру. Начался шторм, из-за которого каноэ перевернулись, и дети оказались в воде. Выяснилось, что поход не был зарегистрирован в МЧС.

Погибли 14 детей, еще более 30 пострадали.