Кремль отреагировал на арест заподозренного в госизмене российского ученого
Целесообразность задержания заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрия Колкера, который скончался после ареста, является прерогативой суда и правоохранительных органов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.
«Это полностью прерогатива правоохранительных органов и суда, поэтому мы никоим образом не можем это комментировать», — сказал представитель Кремля.
Дмитрий Колкер был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в госизмене, когда находился в больнице. По словам дочери Колкера Алины Мироновой, там ученый проходил лечение четвертой стадии рака поджелудочной железы.
Позднее его поместили в СИЗО «Лефортово», несмотря на то, что состояние Колкера не позволяло ему принимать обычную пищу. Ему пришлось питаться через гастростомическую трубку. 3 июля мужчина скончался в СИЗО.