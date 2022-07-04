Кремль отреагировал на арест заподозренного в госизмене российского ученого

Песков заявил, что целесообразность задержания Колкера является прерогативой суда

Целесообразность задержания заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрия Колкера, который скончался после ареста, является прерогативой суда и правоохранительных органов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Это полностью прерогатива правоохранительных органов и суда, поэтому мы никоим образом не можем это комментировать», — сказал представитель Кремля.

Дмитрий Колкер был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в госизмене, когда находился в больнице. По словам дочери Колкера Алины Мироновой, там ученый проходил лечение четвертой стадии рака поджелудочной железы.

Позднее его поместили в СИЗО «Лефортово», несмотря на то, что состояние Колкера не позволяло ему принимать обычную пищу. Ему пришлось питаться через гастростомическую трубку. 3 июля мужчина скончался в СИЗО.