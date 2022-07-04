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Кремль отреагировал на арест заподозренного в госизмене российского ученого

Песков заявил, что целесообразность задержания Колкера является прерогативой суда

Фото: Сергей Гунеев / Reuters

Целесообразность задержания заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрия Колкера, который скончался после ареста, является прерогативой суда и правоохранительных органов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Это полностью прерогатива правоохранительных органов и суда, поэтому мы никоим образом не можем это комментировать», — сказал представитель Кремля.

Дмитрий Колкер был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в госизмене, когда находился в больнице. По словам дочери Колкера Алины Мироновой, там ученый проходил лечение четвертой стадии рака поджелудочной железы.

Позднее его поместили в СИЗО «Лефортово», несмотря на то, что состояние Колкера не позволяло ему принимать обычную пищу. Ему пришлось питаться через гастростомическую трубку. 3 июля мужчина скончался в СИЗО.

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Никита Абрамов
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