Крупнейший производитель стали возобновил поставки в Россию через Казахстан

Компания ArcelorMittal возобновила поставки стали в Россию через Казахстан

Крупнейший производитель стали в мире за пределами Китая ArcelorMittal с 10 июня возобновил приостановленные в апреле поставки в Россию через Казахстан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российской металлургической отрасли.

Компания зарегистрирована в Люксембурге. Она имеет производственные мощности в 18 странах на 4 континентах, продукция реализуется в 160 государствах. Отмечается, что покупателями являются трубные заводы и крупные металлотрейдеры.

В Россию в основном поставляется горячий прокат. ArcelorMittal традиционно ввозила сталь из Казахстана в Россию, поскольку это наиболее выгодный с точки зрения транспортировки маршрут.

Ранее стало известно, что Мелитопольский завод автотракторных запчастей, возобновивший работу после трехмесячного перерыва, наладил поставки продукции в Россию.

