Мелитопольский завод автотракторных запчастей начал поставлять продукцию в РФ

ВГА Мелитополя: завод автотракторных запчастей наладил поставки продукции в Россию

Мелитопольский завод автотракторных запчастей, возобновивший работу после трехмесячного перерыва, наладил поставки продукции в Россию. Об этом ТАСС сообщила глава военно-гражданской администрации (ВГА) Мелитополя Галина Данильченко.

Она рассказала, что предприятие ранее выпускало оружие для ВСУ. Теперь же оно работает в мирных целях, производя сельскохозяйственную продукцию. По утверждению властей, завод получил заказы из России, Белоруссии и Казахстана.

Завод возобновил работу 26 мая. На предприятии трудятся около 100 рабочих. Предприятие специализируется на выпуске запасных частей и узлов к сельскохозяйственной технике, автомобилям и компрессорам.

Ранее в военно-гражданской администрации Херсонской области сообщили, что россияне с 30 июня могут свободно посещать Херсонскую и Запорожскую области. До этого въезд был возможен только при условии проживания в регионе родственников или иных обстоятельств, уточнили в ВГА.