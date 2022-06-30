Россиянам разрешили свободно въезжать в Херсонскую и Запорожскую области

Россиянам разрешили свободно посещать Херсонскую и Запорожскую области с 30 июня

В военно-гражданской администрации Херсонской области сообщили, что россияне с 30 июня смогут свободно посещать Херсонскую и Запорожскую области. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«С 30 июня гражданам России разрешён свободный въезд в освобождённые Херсонскую и Запорожскую области», — говорится в сообщении.

До этого въезд был возможен только при условии проживания в регионе родственников или иных обстоятельств, уточнили в ВГА.

Ранее глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что регион уже технически готов к запуску железнодорожного пассажирского сообщения с Крымом.

Член Совета федерации Сергей Цеков заявлял, что референдумы о вхождении в состав России новых регионов могут пройти уже в этом году. Территории Запорожской и Херсонской областей Украины сенатор назвал изначально русскими.

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