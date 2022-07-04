Звезда сериала «Сваты» рассказал о роковой ошибке создателей проекта

Звезда сериала «Сваты» Васильев рассказал о роковой ошибке создателей проекта

Народный артист России и звезда сериала «Сваты» Анатолий Васильев рассказал о роковой ошибке создателей проекта. Об этом он сообщил News.ru.

По словам актера, именно смена режиссера первого сезона «Сватов» Юрия Морозова стала ошибкой. «До сих пор не понимаю, почему поменяли замечательного режиссера Юрия Морозова, который, собственно, данный проект и запускал. С ним было очень интересно работать, и то, что его убрали, — это, конечно, потеря для ленты», — отметила артист.

Васильев добавил, что ему неизвестны истинные причины ухода кинодеятеля с поста режиссера, однако популярностью сериал обязан именно ему: «Вообще странно, что про Юрия никто не вспоминает. Замечательный, конечно, режиссер. Помнится, я встретил его на вокзале и спросил: "Юра, почему же ты перестал работать над проектом?", а он просто пожал плечами и на этом все, видимо, кому-то было виднее. Успех сериала однозначно сделал он, но об этом, к сожалению, никто и ничего не говорит».

В апреле этого года в Госдуме предложили запретить показ «Сватов» и других программ студии «Квартал 95», основанной президентом Украины Владимиром Зеленским, по телевидению.

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