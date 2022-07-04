Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Забравшемуся в дом Тейлор Свифт сталкеру предъявлены обвинения

Забравшегося в дом Тейлор Свифт мужчину обвинили в преследовании

Фото: Jeenah Moon / Reuters

В дом американской певицы Тейлор Свифт дважды проник мужчина. Об этом пишет The Hollywod Reporter.

Сталкером оказался 35-летний житель Нью-Йорка. 26 марта он забрался в одну из резиденций артистки в районе Трайбека. 12 июня он проник в другой дом Свифт, расположенный на той же улице, и угрожал певице через домофон.

Полиция уже арестовала сталкера. Ему предъявлены обвинения в незаконном проникновении и преследовании.

Певицу ранее уже преследовали поклонники. В 2018 году в ее таунхаус в Трайбеке зашел фанат и там же вздремнул. В том же году возле дома Свифт в Беверли-Хиллз был задержан мужчина, при котором были обнаружены нож, веревка и боеприпасы.

Ранее стало известно о том, что в дом американской певицы Арианы Гранде ворвался преследующий ее фанат.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
В Кремле отреагировали на протесты в Каракалпакстане
В Каракалпакстане задержали более 100 человек
В Кремле отреагировали на задержание хоккеиста сборной России Федотова
В России рассказали о возможности Су-35 выполнять задачи «летающего радара»
Шольц объяснил невозможность передачи военной помощь Киеву с интенсивностью США
Путин отказался поздравлять США с Днем независимости
Назван срок возможного отказа Европы от газа из России
Блогерша показала идеальное платье для женщин с большой грудью
Москвичка попала в больницу после изнасилования на домашней вечеринке
Россияне описали изменения цен в магазинах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.