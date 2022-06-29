В дом Арианы Гранде ворвался преследующий ее фанат

В дом певицы Арианы Гранде в Калифорнии ворвался преследующий ее фанат

Преследователь американской певицы Арианы Гранде ворвался в ее дом в Монтесито, штат Калифорния. Об этом сообщает издание TMZ.

Инцидент произошел 26 июня, в день рождения певицы. Гранде не было дома, на месте сработала охранная сигнализация. Полиция арестовала злоумышленника, предъявив ему обвинения в преследовании, краже со взломом, повреждении линии электропередач, нарушении постановления суда и сопротивлении правоохранителям.

Преследователем оказался Аарон Браун, который в прошлом году также поджидал Гранде у ее дома в Лос-Анджелесе. При нем тогда был охотничий нож. Злоумышленник также выкрикивал угрозы в адрес певицы и ее охранника. В результате инцидента Брауна арестовали и запретили приближаться к поп-исполнительнице пять лет.

В мае 2020 года Гранде уже становилась жертвой сталкера. Ее преследовал мужчина по имени Фидель Энрикес. Он пробрался к певице домой, чтобы оставить любовную записку у ее двери. Энрикес был привлечен к уголовной ответственности.

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