Звезда «Флеша» приютил девушку с тремя детьми на ферме с оружием

Актер Эзра Миллер приютил на своей ферме девушку с тремя детьми

Американский актер Эзра Миллер приютил на своей ферме 25-летнюю девушку с тремя детьми и вновь оказался в центре скандала. Об этом сообщает Rolling Stone.

Звезда «Флеша» разместил семью в своем доме, где якобы разбросано оружие. Отец детей беспокоится по поводу их безопасности, а источник издания утверждает, что недавно ребенок засунул себя пулю в рот. Его мать заверяет, что они в безопасности, а Миллер помог ей сбежать от домашнего насилия.

«У него может быть огнестрельное оружие для самообороны, но хранится в той части дома, куда дети никогда не заходят. Они могут расслабиться благодаря безопасности и заботе, которую обеспечивает им Эзра», — сказала женщина, живущая в доме актера.

Она находится на ферме Вермонта с марта. Отец детей отмечает, что пытался забрать оттуда своих детей еще с апреля, так как его беспокоило не только оружие, но и то, что в их присутствии употребляли марихуану. После его жалоб социальные работники посетили дом Миллера и сообщили, что с детьми все в порядке.

Ранее стало известно о том, что Эзре Миллеру запретили приближаться к 12-летнему подростку в связи с неподобающим поведением. Мать мальчика заявила, что 29-летний актер близко общался с ее сыном и приглашал его к себе на ранчо в Вермонт, пообещав купить мальчику лошадей.

В апреле артиста также арестовали за нападение. Он поссорился с женщиной и в ходе потасовки бросил в нее стул.