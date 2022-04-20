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Звезду «Флэша» арестовали за нападение

Звезда «Флэша» Эзра Миллера бросил в женщину стул и был арестован
Эзра Миллер

Эзра Миллер . Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американского актера Эзру Миллера арестовали за нападениена Гавайях. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на KITV4.

В ночь на вторник, 19 апреля, звезда «Флэша» поссорился с женщиной в жилом комплексе и в ходе потасовки бросил в нее стул. Отмечается, что на лбу у пострадавшей остался шрам. Миллера арестовали, однако вскоре выпустили до дальнейшего расследования.

Ранее Миллера обвинили в хулиганстве и домогательствах. В конце марта актера арестовали в Хило, Гавайи. Как рассказали полицейские, артист находился в баре и выхватил микрофон у 23-летней женщины, поющей караоке, а затем набросился на 32-летнего мужчину, который играл в дартс.

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Марина Совина
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