Обнаружен ключевой механизм прогрессирования болезни Альцгеймера

Aging Cell: ген р62 играет ключевую роль в прогрессировании болезни Альцгеймера

Ученые Национального института квантовой науки и технологий в Японии обнаружили генетический механизм, способствующий прогрессированию болезни Альцгеймера. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Aging Cell, ген р62 играет ключевую роль в избирательной аутофагии или уничтожении потенциально патогенных белков, вызывающих гибель нейронов.

При болезни Альцгеймера тау-белки, которые участвуют в стабилизации и поддержании внутренней организации нейронов в головном мозге, аномально накапливаются внутри нейронов. Гиперфосфорилированные белки тау (или олигомеры тау) вызывают образование нейрофибриллярных клубков и способствуют возможной гибели клеток нейронов, вызывая прогрессирующие нейродегенеративные симптомы заболевания. Хотя тау-белки могут разрушаться с помощью селективной аутофагии, механизм этого остается неизвестным.

Оказалось, что накопление тау-белков может избирательно подавляться аутофагией через белок-рецептор p62, который является селективным белком-рецептором аутофагии. Способность этого белка связываться с убиквитином помогает в идентификации агрегатов токсичных белков (например, олигомеров тау), которые затем могут разрушаться клеточными процессами и органеллами.

В эксперименте на мышиной модели с нокаутом p62 агрегаты нейротоксического тау-белка были обнаружены в гиппокампе — области мозга, связанной с памятью, — и стволе мозга, который координирует дыхание, сердцебиение, кровяное давление и другие произвольные процессы. У грызунов гиппокамп дегенерировался и воспалился. Таким образом, р62 играет нейропротекторную роль в моделях деменции.