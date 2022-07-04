В России снизилось число компаний с удаленкой

РБК: за последние три месяца в России в два раза снизилось число компаний с удаленкой

За последние три месяца в России в два раза снизилось число компаний, сотрудники которых работают на удаленке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.

Отмечается, что в 11 процентах компаний их сотрудники по-прежнему работают в дистанционном режиме. При этом в конце марта удаленный формат работы встречался в каждой четвертой компании, а в разгар пандемии коронавирусной инфекции, в мае 2020 года, в шести из десяти компаний.

Наибольшее число компаний с разрешенной удаленкой — в Москве (15 процентов). На втором месте — Санкт-Петербург (13 процентов). При этом в регионах такой формат работы остался в 7 процентах компаний.

В опросе участвовала одна тысячи компаний из всех регионов страны. Исследование проводилось с 1 по 30 июня.

Ранее рекрутер и карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал, что при поиске работы не нужно забывать о личных контактах. Также он добавил, что не стоит откликаться на интересные предложения только нажатием нужной кнопки на сайте поиска вакансий, а необходимо попробовать связаться лично с компанией и предложить свою кандидатуру.

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