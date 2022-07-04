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Президент Польши назвал Балтийское море внутренним бассейном НАТО

Президент Польши Дуда заявил, что Балтийское море станет внутренним бассейном НАТО

Фото: Michal Dyjuk / AP

После вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс Балтийское море станет внутренним бассейном НАТО. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на заседании Совета безопасности республики, передает РИА Новости.

Польский лидер назвал решение о расширении НАТО важным для альянса и выразил надежду на его скорую ратификацию странами-членами. «По сути, Балтийское море сейчас становится внутренним бассейном НАТО», — заявил Анджей Дуда.

«Две очень сильные страны с долгой и сильной военной традицией станут в ближайшее время частью НАТО. Граница России с НАТО вытянется на 1400 километров, что, без сомнения, нехорошая новость для российских властей», — добавил президент Польши.

29 июня лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу. Скандинавские страны еще весной выразили желание вступить в организацию, подав соответствующие заявления.

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Николай Чигасов
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