В Германии рассказали о страхе замерзнуть зимой без российского газа

Bild: каждый второй житель Германии боится замерзнуть зимой без поставок российского газа

Около половины жителей Германии рассказали о страхе замерзнуть предстоящей зимой в связи с сокращением поставок газа из России и острой инфляцией в ЕС. Об этом сообщает Bild со ссылкой на данные опроса INSA.

По информации немецкого издания, 75 процентов респондентов назвали повышение цен тяжелым или очень тяжелым потрясением, половина опрошенных заявили об ухудшении своего экономического положения.

В материале Bild также говорится о побившей рекорд с момента введения единой валюты 20 лет назад инфляции в Европе.

Ранее депутаты бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в обращении к правительству страны заявили, что введение странами Европы эмбарго на российскую нефть приведет к значительным негативным последствиям для Германии. Помимо этого, депутаты предупредили, что нефтяное эмбарго может вынудить Москву прекратить поставки газа в Европу.