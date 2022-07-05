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НАТО приступило к ратификации членства Швеции и Финляндии

Генсек НАТО Столтенберг заявил о запуске ратификации членства Швеции и Финляндии в альянсе

Фото: Johanna Geron / Reuters

Североатлантический альянс приступил к ратификации вступления Швеции и Финляндии. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

«Сегодня мы официально подпишем протоколы о вступлении, это дает начало процессу ратификации», — объявил Столтенберг на церемонии подписания документов, в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии Анн Линде и Пекка Хаависто. Генсек также отметил, что «двери НАТО остаются открытыми для европейских стран, готовых содействовать обеспечению общей безопасности».

Николай Чигасов
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