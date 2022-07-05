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Раскрыты подробности последнего фильма в карьере Вуди Аллена

Вуди Аллен раскрыл подробности предположительно последнего фильма в карьере

Фото: Gari Garaialde / Getty Images

Американский режиссер и четырехкратный обладатель премии «Оскар» Вуди Аллен раскрыл подробности своего нового фильма, который может стать последним, 50-м в его карьере. Интервью с кинодеятелем опубликовано в газете Le Journal du Dimanch.

Как рассказал кинематографист, новая картина будет снята в стиле «ядовитого романтического триллера на французском языке», схожем с его же фильмом 2005 года «Матч поинт». Аллен уточнил, что в съемках примут участие исключительно французские актеры. По его словам, исполнители главных ролей уже утверждены.

Съемки стартуют осенью в Париже. Дата выхода картины пока неизвестна.

Последним вышедшим фильмом Аллена стал «Фестиваль Рифкина» 2020 года. Комедия собрала в мировом прокате 1,7 миллиона долларов. В фильме снялись актеры Уоллес Шоун, Джина Гершон, Елена Анайя, Луи Гаррель и другие.

Ранее стало известно, что Вуди Аллен допустил завершение карьеры.

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Дениза Мацаева
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