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Вуди Аллен допустил завершение карьеры

Режиссер Вуди Аллен допустил, что скоро перестанет снимать фильмы

Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

Американский режиссер Вуди Аллен допустил завершение карьеры после съемок своего последнего фильма. Об этом сообщает Reuters.

Кинематографист предположил, что скоро перестанет снимать новые картины. Он рассказал, что осенью отправится в Париж, чтобы заняться новым проектом, а потом, возможно, завершит карьеру.

«Острые ощущения ушли. Раньше, когда я снимал фильм, он шел в кинотеатрах по всей стране. Теперь ты делаешь фильм, получаешь пару или, может быть, четыре-шесть недель в кинотеатрах, а затем сразу переходишь к стриминговому показу. Мне это не нравится», — заявил Аллен.

В феврале сообщалось, что последний фильм Аллена собрал худшую начальную кассу в США на фоне обвинений в насилии, которые были выдвинуты против режиссера. Лента «Фестиваль Рифкина» показала худший старт за всю карьеру кинематографиста. Она стала 49-й работой Аллена и была показана всего в 26 кинотеатрах. За первые два дня проката картина собрала 24 тысячи долларов.

Предыдущая картина режиссера «Колесо чудес» вышла в 2017 году. За три дня она собрала около 125 тысяч долларов.

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Марина Погосян
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