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Вуди Аллен собрал худшую начальную кассу на фоне обвинений в насилии

Лента Вуди Аллена «Фестиваль Рифкина» показала худший старт за всю карьеру режиссера

Кадр: фильм «Фестиваль Рифкина»

Новый фильм Вуди Аллена собрал худшую начальную кассу в США на фоне обвинений в насилии, которые были выдвинуты против режиссера. Об этом сообщает The Wrap.

Лента «Фестиваль Рифкина» показала худший старт за всю карьеру кинематографиста. Она стала 49-й работой Аллена и была показана всего в 26 кинотеатрах. За первые два дня проката картина собрала 24 тысячи долларов.

Предыдущая картина режиссера «Колесо чудес» вышла в 2017 году. За три дня она собрала около 125 тысяч долларов.

В 2018 году приемная дочь режиссера Дилон Фэрроу детально описала его домогательства и рассказала, что режиссер отвел ее на чердак, когда ей было семь лет. «Как семилетняя девочка, я бы сказала, что он трогал мои личные места, но как 32-летняя женщина я говорю, что он трогал мои половые губы и мою вульву своими пальцами», — сказала она.

В ответ Аллен опубликовал заявление, в котором указал, что расследование этих обвинений было проведено еще в 1992 году. Тогда гражданский суд признал его невиновным.

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Марина Погосян
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