Россиянин угнал авто со спящим ребенком и попал в ДТП

Житель Челябинска угнал на заправке авто со спящим внутри ребенком и попал в ДТП

Житель Челябинска угнал на автозаправке в Сосновском районе машину со спящим внутри пятилетним ребенком и попал в ДТП. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

По информации издания, к полицейским обратилась жительница Копейска, которая рассказала, что возвращалась с сыном домой из города Касли, по пути свернула на заправку, и когда расплачивалась за топливо, увидела, что к ее машине подошел неизвестный. Жительница Челябинской области побежала обратно, но злоумышленник оттолкнул ее и скрылся на автомобиле, в салоне которого спал мальчик. Через полчаса угнанную машину обнаружили сотрудники Госавтоинспекции.

Угонщик, проехав пару километров, врезался в дорожное ограждение. Ребенок не пострадал, поскольку был пристегнут в детском кресле. Мальчика сразу же передали матери.

Находившегося за рулем авто 39-летнего мужчину задержали. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Ранее в Хакасии школьник напился с матерью, угнал ее машину и устроил смертельное ДТП.