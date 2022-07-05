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Россиянин угнал авто со спящим ребенком и попал в ДТП

Житель Челябинска угнал на заправке авто со спящим внутри ребенком и попал в ДТП

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Житель Челябинска угнал на автозаправке в Сосновском районе машину со спящим внутри пятилетним ребенком и попал в ДТП. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

По информации издания, к полицейским обратилась жительница Копейска, которая рассказала, что возвращалась с сыном домой из города Касли, по пути свернула на заправку, и когда расплачивалась за топливо, увидела, что к ее машине подошел неизвестный. Жительница Челябинской области побежала обратно, но злоумышленник оттолкнул ее и скрылся на автомобиле, в салоне которого спал мальчик. Через полчаса угнанную машину обнаружили сотрудники Госавтоинспекции.

Угонщик, проехав пару километров, врезался в дорожное ограждение. Ребенок не пострадал, поскольку был пристегнут в детском кресле. Мальчика сразу же передали матери.

Находившегося за рулем авто 39-летнего мужчину задержали. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Ранее в Хакасии школьник напился с матерью, угнал ее машину и устроил смертельное ДТП.

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Анна Щербакова
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