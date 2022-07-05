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В популярном браузере обнаружили опасную уязвимость

Google обнаружила серьезную уязвимость в браузере Chrome

Фото: Firmbee.com / Unsplash

В браузере Google Chrome обнаружили серьезную уязвимость, которую использовали в реальных кибератаках. Корпорация уже выпустила новую версию популярного браузера, в которой та проблема была устранена, сообщил портал Anti-Malware.

Обнаруженная уязвимость нулевого дня затрагивает компонент WebRTC. Как правило, с помощью уязвимостей такого класса киберпреступники могут устраивать сбои в работе программ, запускать вредоносные коды и обходить установленный защитный софт.

По данным компании, злоумышленники знали о проблеме и использовали ее в своих интересах. Ее обнаружили специалисты Avast Threat Intelligence.

Для устранения уязвимости Google выпустила новую версию браузера Chrome для устройств с операционными системами Windows, macOS и Linux под номером 103.0.5060.114. Представители компании порекомендовали пользователям обновить браузер.

Ранее в Google Chrome обнаружили уязвимость, связанную с функцией анимации, которая используется внутри браузера. С ее помощью злоумышленники могли получать удаленный доступ к устройствам жертв и запускать на них вредоносные коды. В 2021 года Google зафиксировала рекордное число уязвимостей нулевого дня.

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Денис Савосин
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