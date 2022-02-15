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Россиян предупредили о критической уязвимости популярного браузера

Google исправила критическую уязвимость в браузере Chrome

Фото: Thiago Prudencio / Globallookpress.com

В браузере Google Chrome обнаружена критическая уязвимость, которая потенциально угрожает всем пользователям приложения, в том числе россиянам. Информация о проблеме была внесена в глобальную базу данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 15 февраля и получила номер CVE-2022-0609.

Инициатором включения стала сама корпорация Google, специалисты которой первыми обнаружили недостатки в собственной программе и предупредили о них. В описании уточняется, что уязвимость связана с функцией анимации, которая используется внутри браузера. Из-за нее злоумышленники могут получить удаленный доступ к устройствам жертв и запустить вредоносные коды на них. По данным компании, киберпреступники знали о проблеме и использовали ее в своих интересах.

Для исправления ситуации корпорация выпустила новую версию браузера 98.0.4758.102, которая устраняет проблему в Chrome на устройствах с операционными системами Windows, macOS и Linux. Помимо критической уязвимости нулевого дня, Google ликвидировала еще семь проблем в приложении.

Ранее основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян рассказал, сколько стоит определить точное местоположение любого россиянина. Стоимость подобной услуги на черном рынке составляет примерно восемь тысяч рублей. В даркнете эту услугу называют разовым определением местоположения абонента («вспышка»).

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Артур Галеев
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