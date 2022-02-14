Раскрыта стоимость определения точного местоположения любого россиянина

Точное местоположение любого россиянина на черном рынке можно узнать примерно за восемь тысяч рублей, заявил основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян, пишет «Газета.Ru».

По его словам, на нелегальном рынке эту услугу называют разовым определением местоположения абонента («вспышка»). Эксперт добавил, что преступники предлагают и другие услуги. К примеру, «пробивка» всех номеров телефонов человека, привязанных к картам, счетам по паспортным данным оценивается в сумму от 15 тысяч рублей. «Детализация звонков и СМС абонента за месяц — от пяти до 30 тысяч рублей в зависимости от оператора», — раскрыл он. Данные абонента по номеру его мобильного телефона можно получить за цену от одной тысячи рублей.

Оганесян назвал стоимость отслеживания перемещений человека. К примеру, фиксация передвижения на самолетах, поездах, автобусах, паромах, стоит от 1,5 тысячи, данные о пересечении границы России в любом месте и на любом транспорте — от трех тысяч рублей.

Ранее данные 1,7 миллиона пользователей приложения для знакомств Omiai в Японии были украдены в результате незаконных подключений к серверу.