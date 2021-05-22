Личные данные миллиона пользователей приложения для знакомств были украдены

Данные 1,7 миллиона пользователей приложения для знакомств Omiai в Японии были украдены в результате незаконных подключений к серверу, передает РИА Новости.

По данным полиции, хищения личных данных происходили с 20 по 26 апреля, так как именно в эти дни зафиксированы неоднократные подключения к серверу компании.

В результате утечки неизвестные получили сканы и фотографии водительских удостоверений, паспортов и страховых полисов. Эти данные компания использовала для идентификации возраста.

У приложения знакомств Omiai более шести миллионов пользователей, это один из самых популярных сервисов подобного типа в Японии.

Ранее сообщалось, что жительница Лондона Дайан (Diane) потеряла 50 тысяч фунтов стерлингов (около 5,2 миллиона рублей) после того, как познакомилась в Tinder с мужчиной по имени Энди (Andy). Прикинувшийся влюбленным мошенник разорил жертву под предлогом инвестиций в криптовалюту.