Семью клоунов похитили и убили после выступления в тюрьме

В Гватемале похитили и убили клоунов после выступления перед заключенными в тюрьме

В Гватемале нашли мертвыми 29-летнюю Хоселин Шакон Лобо, известную под псевдонимом Чиспита, и ее мужа Нельсона Вийяторо, работавших клоунами. Об этом сообщает The Sun.

Супружеская пара исчезла после выступления перед заключенными в тюрьме города Эскуинтла. Предположительно, семью клоунов похитили и убили члены банды.

Мать Хоселин провела 52 дня в поисках дочери. После исчезновения пары в разных частях Гватемалы проводили эксгумацию тел, но всякий раз останки оказывались чужими. В конце концов убитых клоунов нашли в доме в городе Вилья-Нуэва. На месте убийства обнаружили клоунские ботинки и грим.

Похороны Хоселин Шакон Лобо прошли в городе Аматитлан. Гроб, покрытый разноцветной бумагой, на которой друзья и родные женщины написали послания, несли ее коллеги-клоуны. Похоронная процессия состояла из артистов в красочной одежде, с цветами и воздушными шарами. В конце церемонии люди начали аплодировать и кричать: «Громче аплодисменты для Чиспиты!»

О задержании подозреваемых в убийстве не сообщалось.

Ранее сообщалось, что житель английского города Ливерпуль делал ремонт дома и нашел написанную детским почерком пугающую записку со снимком клоуна. Мужчина утверждает, что записка с фотографией наводит ужас, поскольку у прошлых владельцев дома не было детей.

Что делать?



