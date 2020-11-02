Мужчина нашел дома пугающую записку со снимком клоуна от прошлого владельца

Житель английского города Ливерпуль Пол Джонс (Paul Jones) делал ремонт дома и нашел пугающую записку со снимком клоуна от прошлого хозяина. Об этом сообщает Daily Mirror.

На маленьком листе написано детским почерком: «Дорогая Меган, сейчас я очень тебя ненавижу, но я люблю тебя». В письмо был завернут полароидный снимок, на котором запечатлен мужчина в костюме клоуна и с грустным выражением лица.

Джонс утверждает, что записка с фотографией наводит ужас, поскольку у прошлых владельцев дома не было детей. Он рассказал о необычной находке в рамках конкурса от крупного магазина ковров и мебели. Он надеется выиграть главный приз — диван стоимостью около 850 фунтов стерлингов (88,6 тысячи рублей).

Ранее сообщалось о женщине, которая разбирала вещи в недавно приобретенном доме и нашла тайную комнату, заполненную жуткими куклами. Владелица дома призналась, что чувствует себя некомфортно в комнате и не знает, как поступить с находкой.

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