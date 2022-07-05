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Британцы приклеили себя к знаменитой картине в знак протеста

Активисты Just Stop Oil приклеили себя к картине «Телега для сена» Джона Констебла

Фото: Kirsty O'Connor / PA Images / Getty Images

Активисты британской организации Just Stop Oil («Просто прекратите добывать нефть») в знак протеста приклеили себя к знаменитой картине «Телега для сена» английского художника-романтика Джона Констебла. Таким способом они хотели выразить недовольство одобрением нефтегазовых проектов, сообщает The Guardian.

Акция протеста прошла в Лондонской национальной галерее. В понедельник, 4 июля, женщина и мужчина зашли за ограждение перед картиной и повесили на нее распечатанные изображения переосмысленной картины Констебла 1821 года — они добавили к пейзажу автомобили, самолеты, деревья без листвы, а вместо реки изобразили заасфальтированную дорогу, на горизонт добавили заводы.

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В итоге в галерею вызвали полицию, а из зала, в котором прошла акция, эвакуировали посетителей. Активисты планировали привлечь внимание к тому, что британские власти в будущем планируют одобрить 40 новых нефтегазовых проектов. «Можете забыть о нашей зеленой и приятной почве, когда дальнейшая добыча нефти приведет к повсеместным неурожаям. Это значит, что мы будем бороться за еду. Новые виды ископаемого топлива — это смертельный проект нашего правительства. Так что да, на раме этой картины клей, но руки нашего правительства в крови», — заявила активистка Ханна Хант.

В феврале 2022 года эко-активисты из сообщества Last Generation приклеили себя к проезжей части в Берлине в знак протеста. Участники акции потребовали от властей ввести новые законы по борьбе с пищевыми отходами и выбросами природного газа от аграрной промышленности.

Нина Ташевская
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