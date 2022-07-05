В России выявили 2676 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 2676 случаев коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявили 2676 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 445 301. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией во вторник, 5 июля.

Днем ранее число выявленных случаев составило 2866.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (339), Петербурге (251) и в Московской области (185). Меньше всего — на Чукотке, в Хакасии, Сахалинской области и в Ненецком автономном округе (по 1 случаю), а также в Карачаево-Черкессии (2 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1372. За этот же период 3612 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 873 576.

За сутки умерли 48 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 381 354 человека.