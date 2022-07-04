В России выявили 2866 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 2866 случаев коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявили 2866 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 442 625. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в понедельник, 4 июля.

Днем ранее число выявленных случаев составило 3080.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (328), Петербурге (253) и в Московской области (193). Меньше всего — в Адыгее и Хакасии (по 1 случаю), а также в Северной Осетии (2 случая) .

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 568. За этот же период 2276 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 869 964.

За сутки умерли 43 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 381 306 человек.