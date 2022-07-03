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В России выявили 3080 новых заболевших COVID-19

В России за минувшие сутки выявили еще 3080 новых заболевших COVID-19

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

За минувшие сутки в России выявили еще 3080 заболевших COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 18 439 759. Такие данные передает в воскресенье, 3 июля, оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

2 июля число выявленных случаев коронавируса составило 3285, а 1 июля — 3155.

Наибольшее число заражений зарегистрировали в Москве (371), Санкт-Петербурге (248) и Московской области (240). Меньше всего — в Марий Эл (4), Карачаево-Черкессии (3), Адыгее (2) и Магаданской области (1). При этом в Тыве, Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе не было выявлено ни одного нового заболевшего.

По данным оперштаба, за последние 24 часа число госпитализаций составило 510. За этот же период 2595 человек выздоровели и были выписаны из больниц. За время пандемии вылечились всего 17 867 688 россиян. Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, еще 47 пациентов. В стране за все время борьбы с COVID-19 было зафиксировано 381 263 летальных исхода.

1 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, которые снимает введенные из-за пандемии ограничения. По данным ведомства, такое решение связано с продолжающимся снижением в России и мире интенсивности эпидемии.

При этом в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи напомнили россиянам, что стоит продолжать соблюдать меры профилактики инфекции. Уточнялось, что, несмотря на улучшение эпидобстановки с COVID-19, в России пандемия все еще не закончилась.

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Варвара Кошечкина
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