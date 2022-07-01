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Попова подписала постановление о снятии коронавирусных ограничений

Глава Роспотребнадзора Попова подписала снимающее коронавирусные ограничения постановление
Анна Попова

Анна Попова. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, которые снимает введенные из-за пандемии коронавируса ограничения. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования», — говорится в документе.

Об отмене ограничений в России, включая масочный режим и запрет на ночную работу общепита, ранее сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, это связано с продолжающимся снижением в России и мире интенсивности эпидемии. При этом в Роспотребнадзоре допустили, что при ухудшении ситуации действия ограничительных мер могут возобновиться.

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Никита Абрамов
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