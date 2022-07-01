В России выявили 3155 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 3155 случаев коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявили 3155 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в пятницу, 1 июля.

Общее число заболевших COVID-19 c начала пандемии составило 18 433 394 человек.

За прошедшие 24 часа число госпитализаций составило 1148, выздоровели и были выписаны из больниц 3388 человек.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (340 случаев), Санкт-Петербурге (252 случая) и Московской области (201 случай). Меньше всего — на Чукотке, в республике Алтай и Северной Осетии (по одному случаю).

За сутки умерли 53 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 381 165 человек.

Днем ранее число заболевших составило 3106.