В России выявили 3285 новых заболевших COVID-19

В России за минувшие сутки выявили еще 3285 новых заболевших COVID-19

За минувшие сутки в России выявили еще 3285 заболевших COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 18 436 679. Такие данные передает в субботу, 2 июля, оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

1 июля число выявленных случаев коронавируса составило 3155, а 30 июня — 3106.

Наибольшее число заражений зарегистрировали в Москве (396), Санкт-Петербурге (257) и Московской области (249). Меньше всего — в Адыгее (3), а также Хакасии, НАО и Магаданской области (по одному зараженному). Также известно, что в Туве не было выявлено ни одного нового заболевшего.

По данным оперштаба, за последние 24 часа число госпитализаций составило 1112. За этот же период 3488 человек выздоровели и были выписаны из больниц. За время пандемии вылечились всего 17 865 093 россиянина. Умер от осложнений, вызванных инфекцией, еще 51 пациент. В стране за все время борьбы с COVID-19 было зафиксировано 381 216 летальных исходов.

Ранее вирусологу, главному научному сотруднику НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи стало известно об отмене ограничений по COVID-19. Анатолий Альтштейн оценил решение Роспотребнадзора и отметил, что россиянам стоит продолжать соблюдать меры профилактики инфекции. Он напомнил, что, несмотря на улучшение эпидобстановки с COVID-19, в России пандемия все еще не закончилась.