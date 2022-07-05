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Бортпроводник выпил предназначенный для пассажиров алкоголь и пошел под суд

Бортпроводник Ryanair выпил виски и вино во время рейса и пошел под суд

Фото: Rafael Marchante / Reuters

Бортпроводник авиакомпании Ryanair выпил алкоголь, предназначенный для пассажиров, и пошел под суд. Об этом сообщает The Independent.

По сведениям издания, во время рейса из польского города Жешув в Лондон один из пассажиров заметил, как 26-летний бортпроводник Сэм Томпсон (Sam Thompson) взял с тележки для напитков маленькую бутылку виски, откупорил ее и выпил. Позже путешественник заметил, что сотрудник авиакомпании также начал пить вино, и заснял происходящее на телефон. При этом Томпсон увидел, что его снимают, и показал в камеру средний палец.

В итоге пассажир доложил о происходившем на борту в специальную службу, и по прибытии в британскую столицу бортпроводника задержали. Анализ крови, взятый у члена экипажа, показал, что уровень алкоголя в его организме превышает норму, допустимую для выполнения своих обязанностей на борту.

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В публикации говорится, что, узнав о случившемся, руководство Ryanair уволило Томпсона. В авиакомпании отметили, что сотрудникам «категорически запрещено находиться на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения».

В настоящее время в английском городе Челмсфорд проходят слушания по этому делу. Обвиняемый полностью признал свою вину. Приговор по делу вынесут 3 августа. По словам обвинителей, Томпсону может грозить тюремное заключение.

Ранее бортпроводники британского лоукостера Jet2 заставили инвалида-колясочника ползком выбираться из самолета. Свои действия члены экипажа объяснили правилами безопасности.

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Ксения Жарова
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