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Европа нашла способ справиться с дефицитом энергии

Bloomberg: европейцам предложили обновить бытовую технику для борьбы с Путиным

Фото: Shutterstock

Старая бытовая техника, которая потребляет много энергии, является «другом» президента России Владимира Путина, поскольку увеличивает зависимость Европы от российских поставок. Об этом в статье для Bloomberg пишет обозреватель Хавьер Блас.

По его словам, большая часть электричества в регионе получается за счет сжигания газа, который пригодился бы зимой для отопления. Если расход электроэнергии снизить, газ можно сэкономить и тем самым справиться с дефицитом

Обновление старой техники на более экологичную и станет таким способом, кроме того, оно поддержит производителей и позволит загрузить заводы, пишет Блас. Эксперт полагает, что помощь государства в приобретении таких устройств гражданами позволит решить проблему гораздо дешевле и эффективнее, чем субсидии на потребление.

Биас отметил, что по верному пути уже пошла Греция, предлагающая компенсации в размере 30-50 процентов от стоимости новых кондиционеров. В качестве примера он предлагает обратить внимание на Саудовскую Аравию, которая также сделала ставку на эффективные электроприборы, чтобы сэкономить.

Накануне, 4 июля, лидер крупнейшей оппозиционной немецкой партии ХДС (Христианско-демократический союз) Фридрих Мерц заявил, что в Европе может начаться борьба за доступ к газу, поэтому следует подготовить план распределения топлива, чтобы страны региона придерживались его и избегали серьезных конфликтов.

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Платон Щукин
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