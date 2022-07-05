В Германии предрекли Европе борьбу за распределение газа

Лидер немецкой партии ХДС Мерц допустил борьбу стран Европы за распределение газа

Лидер крупнейшей оппозиционной немецкой партии ХДС (Христианско-демократического союза) Фридрих Мерц раскрыл последствия дефицита газа для Европы. Об этом он высказался в беседе с изданием NOZ.

Борьба за газ

Мерц прокомментировал ситуацию с ценами на газ и допустил трудности на энергетическом рынке в будущем. В частности, он предрек Европе борьбу за распределение топлива. Политик из Германии также призвал создать соответствующий план, который бы одобрили страны-участницы Евросоюза.

Вероятно, внутри ЕС возникнут серьезные конфликты за распределение [газа] — как в 2015 и 2016 годах, когда был кризис с беженцами Фридрих Мерц лидер партии ХДС

Ранее немецкий энергетический концерн Uniper SE запросил у правительства ФРГ финансовую помощь в размере до девяти миллиардов евро. Компания теряет 30 миллионов евро день из-за ограничения поставок российского газа, согласно мнению аналитиков.

Возможные перспективы

При этом политик призвал воздержаться от спекуляций на тему возможного прекращения поставок газа из России.

Мы не должны говорить о таких сценариях в публичных заявлениях. Если Россия будет вести себя в соответствии с контрактами, поставки возобновятся после проведения ремонтных работ Фридрих Мерц лидер партии ХДС

1 июля сообщалось, что «Северный поток» остановят на 11 дней — с 11 по 21 июля. Об этом заявил оператор трубопровода — компания Nord Stream AG. «Северный поток» приостановят для плановых ежегодных профилактических работ, которые позволят обеспечить «эффективную, надежную и безопасную эксплуатацию газопровода».

Мнения экспертов

Ранее в Германии оценили риски прекращения поставок газа из России и заявили, что банки страны начали готовиться к возможному ухудшению ситуации. Глава BNP Paribas Germany Лутц Дидерихс предположил, что остановка топлива приведет ФРГ к рецессии, а кредиторам придется выплачивать компании крупные суммы средств.

Из-за снижения поставок газа риск рецессии в Европе увеличился до 40 процентов, следует из анализа британского Центра исследований экономики и бизнеса (Centre for Economics and Business Research CEBR). Такой прогноз специалисты связали с зависимостью большинства стран Восточной и Центральной Европы от российского газа.

В Британии также спрогнозировали коллапс заводов при нехватке российского газа. Многие предприятия находятся под угрозой риска, написала газета Financial Times (FT). По версии журнала The Economist, Европе столкнулась с невезением в энергетической войне с Россией. Издание утверждает, что жителей Европы готовят к «болезненным последствиям» этих действий.

При этом голубое топливо может вырасти в цене на 50 процентов из-за ограничения объемов поставок, передает Bloomberg. В середине июня базовые фьючерсы увеличились еще 24 процента к 46-процентному росту.

Ситуация с «Северным потоком»

14 июня «Газпром» объявил о снижении объемов прокачки газа по трубопроводу «Северный поток» на 40 процентов из-за нехватки газоперекачивающих агрегатов. Сейчас они находятся на ремонте у производителя — немецкой компании Siemens.

40 процентов поставок российского газа по «Северному потоку» потеряла Германия

16 июня глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что сейчас невозможно решить проблему с газотурбинными двигателями немецкой компании Siemens, которые задействованы на компрессорной станции «Портовая» для работы газопровода «Северный поток». Из-за технических проблем «Газпром» снизил поставки по «Северному потоку» с 167 миллионов кубометров в сутки до 67 миллионов.

Никакого пути решения той проблемы, которая возникла на компрессорной станции «Портовая», нет. Ну нет этого решения, понимаете? Алексей Миллер глава «Газпрома»

Весной 2022 года «Газпром» остановил транзит газа ряду европейских покупателей после их отказа перейти на предложенную Москвой схему с использованием рублевых счетов в Газпромбанке. Россия перестала экспортировать голубое топливо в Польшу и Болгарию, а также отдельным компаниям в других странах Европы.

