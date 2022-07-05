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В Европе заявили о невезении в энергетической войне с Россией

The Economist заявил о невезении Европы в энергетической войне с Россией

Фото: Unsplash

Европа столкнулась с невезением в энергетической войне с Россией. С таким мнением выступил британский журнал The Economist.

Автор материала напомнил, что 28 июня лидеры стран «Большой семерки» обещали искать возможности для ограничения нефтяных цен и стоимости российского газа. По его мнению, жителей Европы готовят к «болезненным последствиям».

Журналист также заявил, что 8 июня из-за пожара закрыли предприятие по сжижению газа в техасском Фрипорте. Пауза может растянуться на три месяца, в результате чего Европа останется без 2,5 процента поставок. голубого топлива. Через неделю «Газпром» объявил о сокращении транзита газа через трубопровод «Северный поток-1» до 40 процентов от его пропускной способности. В итоге Европа потеряла еще 7,5 процента поставок.

Существуют опасения, что «Северный поток», остановленный на плановое обслуживание, не возобновит работу после его завершения. В таком случае Европа встретит зиму с 60 процентами газа от нужного объема. Если страны не хотят остаться без света и отопления к весне, то следует изменить ситуацию, заключил автор статьи.

Ранее в Европе предсказали подорожание газа на 50 процентов из-за сокращения поставок. С таким мнением выступил старший аналитик по нефти и газу в BCS Global Markets Рон Смит.

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Марина Совина
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