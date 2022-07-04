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Риск рецессии в Европе вырос до 40 процентов из-за снижения поставок газа

Исследование CEBR показало рост риска рецессии в Европе из-за снижения поставок газа

Фото: Patrick Pleul/ Globallookpress.com

Риск рецессии в Европе вырос до 40 процентов из-за снижения поставок газа, показал анализ британского Центра исследований экономики и бизнеса (Centre for Economics and Business Research CEBR), перелает РИА Новости.

«Риск экономического спада в Европе этой зимой оценивается примерно в 40 процентов, отчасти из-за зависимости большинства стран Восточной и Центральной Европы от российского газа», — сообщается в докладе.

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Великобритания, несмотря на то что импортирует большую часть топлива из Норвегии, зависит от цен на мировом рынки, и имеет ограниченные возможности для хранения, что сказывается на ее способности пережить временные шоки.

Италия и Франция находятся в состоянии повышенной готовности из-за угрозы приостановки поставок газа, отмечается в исследовании. Государствам придется закрывать промышленные предприятия, и последствия будут зависеть от масштабов использования этого топлива.

Так, в Германии этот показатель составляет 37 процентов, в Италии — 25, в Великобритании — 23 процента, однако значительное сокращение импорта спровоцирует дальнейший рост цен на фоне высокой инфляции и ухудшит экономическую ситуацию.

Ранее издание Focus предрекло немцам переход на отопление дровами и режим серьезной экономии без поставок российского газа. Отмечается, что критическая зависимость от топлива из России для промышленности и населения Германии грозит тревожным последствиями для государства, бедностью и ростом социального недовольства.

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Марина Совина
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