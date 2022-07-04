Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Британии спрогнозировали коллапс предприятий из-за нехватки российского газа

Financial Times: в Британии ждут коллапса заводов в случае нехватки российского газа

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Многие предприятия в Великобритании могут закрыться в случае, если холодная зима приведет к дефициту газа, а поставки из России в Европу прекратятся, пишет Financial Times (FT).

Источники издания указали на то, что крупнейшие промышленные потребители энергии планируют предупредить правительство о том, что экономику ждет коллапс. Они боятся, что с приходом холодов часть заводов может остановиться из-за острой нехватки топлива. Кроме того, бизнесмены опасаются, что ситуация осложнится чрезвычайными мерами властей по ограничению использования топлива.

Специалисты напомнили, что для многих энергоемких процессов необходима непрерывная подача горючего. К примеру, это имеет решающее значение в производстве стекла и керамики. Обозреватели указали на то, что Лондон ранее значительно преуменьшал проблему поставок энергоносителей в Великобританию. Прогнозы были основаны на «крайне маловероятном» сценарии, при котором Россия перестанет снабжать топливом Европу.

Материалы по теме:
На Западе объявили о дефолте по госдолгу России. Почему российский Минфин его отрицает?
На Западе объявили о дефолте по госдолгу России.Почему российский Минфин его отрицает?
27 июня 2022
Крах надежд. Как пандемия и санкции против России нанесли сокрушительный удар по мировой экономике?
Крах надежд.Как пандемия и санкции против России нанесли сокрушительный удар по мировой экономике?
21 июня 2022

Однако во время интенсивных холодов в прошлые сезоны британская сторона была вынуждена закупать дополнительные объемы сырья у европейских государств. Сейчас в Европе фабрики и домохозяйства призывают сократить потребление на случай прекращения импорта газа из России.

Ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что Европейскому союзу (ЕС) придется на время вернуться к использованию традиционных источников энергии, в том числе, угля.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Президент Украины учредил 14 военных администраций в Донецкой области
В России предложили принудительно лицензировать фильмы для сохранения проката
Раскрыта опасность кофе в жару
Российский художник обвинил египетскую коллегу в плагиате работ
Наличие русского языка на Украине назвали богатством
В Британии спрогнозировали коллапс предприятий из-за нехватки российского газа
Стали известны страны с квартирами по цене московских «двушек»
В Госдуме оценили идею о переименовании Калининграда
Риск рецессии в Европе вырос до 40 процентов из-за снижения поставок газа
В Карелии оценили идею Финляндии разместить у себя базу НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.