В России задумали составить список запрещенных для водителей лекарств

«Известия»: ГИБДД Москвы предложила составить список запрещенных для водителей лекарств

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве Александр Быков заявил, что ведомство предложило создать перечень лекарственных средств, после приема которых нельзя управлять автомобилем. Кроме того, Госавтоинспекция выступила за введение особой маркировки для этих препаратов, пишут «Известия».

Быков рассказал, что столичная ГИБДД предложила составить список лекарств, запрещенных для водителей. По его словам, ведомство предлагает Минздраву России систематизировать эти средства.

«У нас в ПДД написано, что запрещается управлять транспортным средством под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих внимание и реакцию. Хотя бы на упаковке давайте нарисуем красный круг, машинку и перечеркнем [ее], чтобы люди, покупая [лекарства], понимали», — подчеркнул он.

Эксперты одобрили инициативу ГИБДД и добавили, что создание подобного перечня лекарств и их маркировки станет полезным для россиян. Руководитель центра лечения и реабилитации зависимых «Здравница» Анна Терехова отметила, что прием седативных препаратов снижает внимание и делает реакцию человека более медленной.

«Яркая маркировка на упаковке будет хорошим напоминанием автомобилистам, что после приема такого лекарства от управления автомобилем следует отказаться», — подчеркнула она.

Ранее россиян предупредили о лишении водительских прав при приеме ряда лекарств. Нарколог, врач-психиатр Александр Ковтун напомнил, что следует отказаться от лекарств с фенобарбиталом и кодеином, прежде чем садиться за руль.