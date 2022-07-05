Россиянам назвали способы приучить ребенка питаться правильно

Психолог Шалдыбина: приучить ребенка питаться правильно можно только на личном примере

Пищевые привычки родителей в большинстве случаев становятся привычками детей, потому приучить их питаться правильно можно только на личном примере, считает кандидат психологических наук, психолог Ольга Шалдыбина. Другие способы, которые помогут детям начать придерживаться принципов правильного питания, она назвала в беседе с изданием «Чемпионат».

Специалистка посоветовала россиянам приучать ребенка питаться правильно с раннего детства и обязательно заранее договориться с родственниками и друзьями о том, чтобы они не предлагали ему еду, которая находится под негласным запретом. Из дома вредные продукты тоже лучше убрать, заменив их на более здоровые альтернативы, которые всегда должны быть в наличии. В качестве примера Шалдыбина предложила давать ребенку свежие или сушеные фрукты и мед вместо сладостей, кешью или грецкие орехи вместо соленого арахиса, натуральное мясо вместо сосисок и колбасы, томатную пасту с приправами вместо кетчупа, воду или травяные чаи вместо газировки.

Также психолог добавила, что ребенку, когда он станет взрослее, надо не просто бездумно запретить есть колбасу и чипсы, а обязательно объяснить важность отказа от вредных продуктов для здоровья и рассказать, почему не все люди предпочитают питаться правильно. Эти знания помогут детям в будущем самостоятельно выстраивать свой рацион.

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