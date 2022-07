Врач-диетолог назвала лучший овощ для улучшения настроения

Диетолог Елена Паравантес рекомендовала есть больше помидоров для улучшения настроения

В свежих помидорах содержится большое количество ликопина, витамина С и других антиоксидантов, которые способствуют улучшению настроения, утверждает врач-диетолог, доктор медицинских наук Елена Паравантес. В беседе с изданием Eat This, Not That! специалистка назвала этот овощ лучшим продуктом для поднятия настроения.

По словам Паравантес, проведенное в 2013 году исследование показало, что люди, которые ели помидоры от двух до шести раз в неделю, на 46 процентов реже сообщали о легких или тяжелых симптомах депрессии по сравнению с теми, кто включал томаты в рацион реже раза в неделю. При этом другие овощи, которые ели участники эксперимента, подобного эффекта на состояние здоровья не оказывали.

Также Паравантес рекомендовала есть больше томатов для ускорения заживления ран и профилактики проблем с кожей, которые могут быть вызваны интенсивным воздействием ультрафиолетового излучения (ожогов и новообразований). Кроме того, по ее словам, регулярное употребление помидоров способствует быстрому заживлению ран и помогает лучше усваиваться в организме железу и магнию, которые отвечают за выработку гемоглобина.

Ранее диетологи назвали пять пищевых привычек, которые тайно способствуют повышению холестерина. В частности, диетолог Рэйчел Файн назвала одним из факторов беспричинного повышения холестерина строгие несбалансированные диеты.

Что делать?