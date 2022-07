Диетологи назвали пять тайно повышающих холестерин пищевых привычек

Диетолог Рэйчел Файн назвала строгие диеты причиной беспричинно повышенного холестерина

Курение, лишний вес и недостаток физических упражнений являются очевидными факторами, способствующими резкому повышению холестерина, сказали врачи-диетологи Рэйчел Файн, Бет Хоукс и Триста Бест. Однако в беседе с изданием Eat This, Not That! они также перечислили пять пищевых привычек, тайно повышающих его уровень.

Диетолог, доктор медицинских наук Рэйчел Файн назвала одной из причин беспричинно повышенного холестерина строгие, несбалансированные диеты. Она призвала отказаться от них, потому что любые экстремальные системы похудения вызывают проблемы со здоровьем, ухудшают состояние сердечно-сосудистой системы и приводят к эффекту «йо-йо» — ситуации, когда после окончания жесткой диеты потерянные килограммы возвращаются за очень короткое время.

На уровне холестерина негативно сказывается злоупотребление жареной пищей из ресторанов быстрого приготовления. Такая еда, как правило, готовится на гидрогенизированном масле, в котором содержится большое количество вредных жиров, объяснила дипломированный врач-диетолог, доктор медицинских наук Бет Хоукс. Также специалистка рекомендовала ограничить потребление добавленного сахара. «Добавленные сахара снижают уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП) и повышают уровень триглицеридов и "плохого" холестерина (ЛПНП) в организме», — пояснила она, добавив, что большое количество добавленного сахара содержится в мороженом, выпечке, пакетированных соках и сладкой газировке.

Врач-диетолог Триста Бест призвала всех желающих взять под контроль холестерин ограничить потребление красного мяса, так как в нем содержится большое количество насыщенных жиров, и по возможности исключить из рациона ультрапереработанные продукты, полуфабрикаты и закуски из вендинговых автоматов, потому что в них много пальмового масла и его производных.

