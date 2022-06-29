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Россиян предупредили о последствиях употребления алкоголя в жару

Нарколог Казанцев предупредил о проблемах с сердцем из-за употребления алкоголя в жару

Фото: Екатерина Матюшина/Коммерсантъ

Употребление алкоголя в сильную жару особенно опасно для здоровья, поскольку в такую погоду опьянение наступает значительно быстрее. О возможных последствиях для организма в разговоре с «Лентой.ру» россиян предупредил врач-нарколог, главный врач клиники «Зависимость 24» Алексей Казанцев.

«Массивное возлияние алкоголя в жару негативно влияет на организм, так как сама жара нарушает водный электролитный обмен. Выводятся микроэлементы — калий, натрий, магний, кальций, происходит обезвоживание организма, и алкоголь только ускоряет все эти процессы, усиливается теплоотдача в жару. Духота и алкоголь усиливают друг друга, это может закончиться солнечным ударом, проблемами с сердечно-сосудистой системой, но в основном это заканчивается обморочными состояниями», — сказал он.

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Наиболее опасно для здоровья в жару пить крепкий алкоголь, утверждает Алексей Казанцев.

«Алкогольные напитки в самую жару на солнцепеке я категорически не рекомендую употреблять. Лучше это делать в тени и с кондиционером, но самое главное — лучше это делать умеренно. Все остальное неумеренное возлияние даже легких алкогольных напитков, будь то пиво, вино, шампанское, может привести к тем же последствиям, что и крепкий алкоголь, но с чуть большей дозой их приема», — заключил нарколог.

Ранее кардиолог Анна Семенова заявила, что чрезмерное употребление алкоголя способно повысить риск смертности от болезней сердца.

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Мария Сметанина
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