Врач перечислил россиянам причины возникновения теплового удара в жару

Врач Тяжельников: тепловой удар можно получить за 20 минут на солнце или в душной комнате

Спровоцировать тепловой удар может как нахождение на жаре, так и длительное пребывание в душном помещении, сообщил в беседе с РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. Также он перечислил россиянам и другие причины возникновения недуга.

Врач заявил, что тепловой удар можно получить всего за 20 минут на открытом солнце, так как на припеке температура может достигать 40-50 градусов. Кроме того, по словам Тяжельникова, возникновению нездорового состояния способствует длительное нахождение в душной, плохо проветриваемой комнате или в производственном помещении, в котором работает оборудование, отдающее тепло. Также вызвать тепловой удар может несоблюдение питьевого режима, подчеркнул он.

Не менее опасно, по мнению врача, в жару заниматься спортом на улице. Медик объяснил, что во время физической активности может наступить перегрев организма из-за того, что человек одет в плохо проветриваемую форму из синтетических тканей. «Риск теплового удара возникает, если температура тела поднимается выше 40 градусов. При этой температуре начинаются серьезные изменения в функции мозга, сердечно-сосудистой системе, значительные нарушения жизненных функций. Если не оказать своевременную помощь, может случиться катастрофа», — пояснил медик.

Ранее диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко дала рекомендации по правильному питанию в жару. Специалистка призвала отказаться от фастфуда, жирной и жареной еды, острых соусов, орехов и выпечки.