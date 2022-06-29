Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Кардиолог напомнила россиянам о последствиях чрезмерного потребления алкоголя

Кардиолог Семенова заявила, что алкоголь повышает смертность от болезней сердца

Фото: Unsplash

Употребление большого количества алкоголя способно повысить риск смертности от болезней сердца. Такое напоминание о вреде алкоголя сделала российский кардиолог, диетолог клинико-диагностического центра «Медси» Анна Семенова в беседе с «Известиями».

«Установлено, что потребление более 100 граммов чистого спирта в составе алкогольных напитков в неделю снижает продолжительность жизни», — сказала диетолог. По словам Семеновой, чрезмерное потребление алкоголя также повышает артериальное давление и риск развития сердечной недостаточности. Помимо этого, в числе последствий — быстрый набор избыточного веса, заявила специалист и объяснила, что спиртные напитки очень калорийны.

При этом кардиолог добавила, что о снижении риска смертности от заболеваний сердца можно говорить «только при употреблении относительно умеренных и низких доз алкоголя», однако окончательно польза алкоголя для здоровья еще не была доказана. В заключение врач пояснила, что сейчас норма алкоголя для человека — до 15-20 граммов в день (в пересчете на чистый спирт). «В среднем алкогольный напиток может содержать от 8 до 14 граммов спирта, и, как мы видим, речь идет о потреблении 1-2 напитков в день, но не более», — добавила кардиолог.

Ранее кардиолог Центра персонализированной медицины МКНЦ Екатерина Долгова перечислила россиянам симптомы сердечной недостаточности. По ее словам, прежде всего это обмороки, одышка, снижение выносливости, сильное сердцебиение, а также появление отеков.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Россиян предупредили о росте цен на услуги ЖКХ с 1 июля
Россиянам раскрыли секрет роста числа подписчиков в сети
Обвиняемого в надругательстве над внучкой жителя Подмосковья нашли в Черногории
102-летние сестры-близнецы раскрыли секрет долголетия
Стало известно о планах Кокорина на дальнейшую карьеру
Маск пропал из Twitter
Илья Резник отказался от звания народного артиста Украины
Украина сообщила о самом масштабном обмене пленными с Россией
В России подешевеет один вид жилья
В российском городе таксист насмерть сбил мальчика и скрылся
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.