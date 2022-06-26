Врач перечислила симптомы сердечной недостаточности

Кардиолог Долгова назвала обмороки и боль в груди симптомами сердечной недостаточности

Кардиолог Центра персонализированой медицины МКНЦ, кандидат медицинских наук Екатерина Долгова, перечислила симптомы сердечной недостаточности. Среди них врач назвала обмороки, боль в груди и другие, сообщает «АиФ».

Екатерина Долгова отметила, что сердечная недостаточность развивается очень быстро и часто бывает неожиданной для человека. Зачастую случается, что проблемы с сердцем диагностируют уже когда произошли серьезные разрушения органа.

Кардиолог призвала обращать внимание на такие симптомы, сигнализирующие о проблемах с сердцем, как одышка, снижение выносливости (трудно подняться даже по лестнице), обмороки, сердцебиение, повышенная усталость, боль в груди, появление отеков.

Эксперты называют также более редкие симптомы: ощущение нехватки воздуха при ходьбе, подкашливание в положении лежа на спине, головокружение.

Кандидат медицинских наук обратила внимание, что, если в семье ранее случались внезапные смерти, то стоит регулярно проходить обследования.

Екатерина Долгова добавила, что дополнительно можно обратиться к персонализированной медицине. Например, сдать анализы в рамках проверки кардиогенетики, чтобы исключить дополнительные риски. Данные, которые получают врачи после проведения генетического анализа, помогают определить, какой патологии может быть подвержен человек и какие препараты ему стоит назначить.

Ранее кардиолог назвала неочевидные причины образования тромбов. Юлия Маршинцева сообщила, что тромбоз, или процесс образования тромбов в сосудах, возникает не только у пожилых людей, но и у тех, кто пьет недостаточное количество жидкости или мало двигается.

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