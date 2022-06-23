Кардиолог рассказала россиянам о неочевидных причинах образования тромбов

Кардиолог Маршинцева: тромбоз возникает у тех, кто пьет мало жидкости

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала россиянам о неочевидных причинах образования тромбов в сосудах. В интервью для «Москва-24» она объяснила, как на возникновение этого заболевания влияет количество выпитой воды и когда стоит пройти обследование, чтобы избежать внезапной смерти из-за оторванного тромба.

Кардиолог сообщила, что тромбоз, или процесс образования тромбов в сосудах, возникает не только у пожилых людей, но и у тех, кто пьет недостаточное количество жидкости или мало двигается. Последствия этой болезни могут быть самыми плачевными: инфаркты, инсульты, закупорка сосудов и как следствие, летальный исход. В группе риска, по словам Маршинцевой, оказываются люди в возрасте от 60 лет, у которых низкий уровень физической активности, а вязкость крови увеличивается из-за недостаточного употребления воды.

Кардиолог Маршинцева также отмечает, что за последнее время тромбозу стали подвержены и молодые люди, поэтому она посоветовала чаще проходить профилактические осмотры. «Поэтому стоит иногда, хотя бы раз в год, сдавать коагулограмму (особенно после болезней, даже простудных), которая показывает характеристику вязкости крови», — объяснила она.

Особое внимание на здоровье сосудов, по совету врача, стоит обратить людям с варикозным расширением вен: «У человека расширяются притоки крупных подкожных вен — это маленькие веточки, которые отходят от ствола вен на нижних конечностях. Когда они расширяются, там кровь движется турбулентно, хаотично или застаивается». Она порекомендовала тем, у кого варикоз особо сильно выражен, удалить варикозные вены, чтобы избежать образование тромбов.

До этого врач назвала доступные каждому способы продлить молодость без таблеток. По ее словам, запустить процесс естественного очищения и регенерации клеток организма поможет интервальное голодание.