Врач назвала доступные каждому способы продлить молодость без таблеток

Врач Илен С.Рухой порекомендовала интервальное голодание для продления молодости организма

Невролог, токсиколог и врач интегративной медицины Илен С.Рухой озвучила доступные каждому приемы для продления молодости без приема таблеток. В статье для Psychology Today она объяснила, как питаться, чтобы клетки организма естественно обновлялись.

По словам врача, на уровне клеток в организме происходит процесс аутофагии, при котором клетки естественным образом очищаются и регенерируются. «Аутофагия может определять не только то, насколько хорошо мы живем, но и, возможно, как долго мы живем», — объяснила она. Поэтому, считает специалист, если данный процесс не осуществляется в организме в полной мере, то это может привести к быстрому старению или болезням.

Токсиколог назвала несколько способов, которые позволят запустить естественный процесс регенерации и обновления клеток, а также продлить молодость. Во-первых, Рухой советует ограничить калорийность рациона и питаться по принципам интервального голодания. Кроме того, она рекомендует включать в рацион больше растительных продуктов, в которых содержатся природные антиоксиданты, положительно влияющие на аутофагию. «Продукты, которые следует включить в свой растительный рацион — это ягоды, такие как барбарис, источник берберина; ростки семян брокколи, источник сульфорафана; и зеленый чай, источник полифенолов», — сообщила она.

Во-вторых, врач уверена, что регулярные аэробные упражнения улучшают доставку кислорода и питательных веществ клеткам, поэтому советует включить спорт в жизнь. Рухой рекомендует обратить особое внимание на сон, поскольку существует связь между сном и функционированием мозга. «Ложитесь спать в одно и то же время каждую ночь и просыпайтесь в одно и то же время каждое утро. Выходите на улицу по утрам, чтобы получить дозу солнечных лучей. Регулярно питайтесь и занимайтесь спортом в одно и то же время каждый день», — объяснила эксперт.

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