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Раскрыта причина возобновления популярности ипотеки в России

Глава МАИН: спрос на ипотеку вырос из-за снижения ставок и лояльного отношения к заемщикам

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

В России возобновилась популярность ипотеки — в июне 2022 года в стране оформили на 67,6 процента больше кредитов, чем в мае. Причины такой динамики спроса раскрыла президент Международной академии ипотеки и недвижимости (МАИН) Ирина Радченко в беседе с телеканалом «360».

По словам эксперта, тенденция обусловлена снижением ставки по льготным кредитам до семи процентов и более лояльным отношением банков к заемщикам. «Например, какие-то банки делают первичный взнос меньше», — пояснила глава МАИН.

Еще одним фактором роста спроса на ипотеку в России Радченко назвала переток клиентов с фондового рынка. Эксперт напомнила, что весной многие банки предлагали открывать депозиты под 20 процентов. Сейчас, по ее словам, такие вклады уже закончились, плюс фондовый рынок показывает отрицательную доходность. «Но я думаю, что это краткосрочный эффект, и платежеспособный слой, который пока есть и может быть заинтересован [в ипотеке], он иссякнет», — предположила специалистка.

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Радченко отметила, что ряд организаций стали предоставлять скидки на жилье. Однако эксперт посоветовала россиянам внимательно относиться к таким предложениям, так как они могут оказаться просто маркетинговым ходом. Глава МАИН порекомендовала мониторить ситуацию на рынке жилья, чтобы избежать рисков.

По прогнозам Радченко, в дальнейшем ситуация на ипотечном рынке в России может измениться — подобная либерализация со стороны банков невозможна до бесконечности. Специалистка добавила, что для сохранения тенденции потребуется либо рост доходов граждан, либо снижение цены квадратного метра жилья.

Ранее риелтор Константин Апрелев назвал причину массового отказа россиян от покупки жилья. По мнению эксперта, граждане потеряли интерес к приобретению недвижимости на фоне снижения доходов. По прогнозам специалиста, подобная динамика будет актуальна в ближайшие год-полтора.

Нина Ташевская
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