Раскрыта причина массового отказа россиян от покупки жилья

Риелтор Апрелев назвал снижение доходов причиной отказа россиян от покупки недвижимости

Последние три месяца россияне массово отказались от покупки жилья на первичном и вторичном рынках. Причину такой тенденции раскрыл вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам эксперта, потеря интереса к приобретению недвижимости связана со снижением доходов населения. Апрелев отметил, что на этом фоне снижаются цены на жилье. Так, в Москве цена предложения уже снизилась на 2-2,5 процента, а в некоторых сегментах — на 3-4 процента.

«Тенденция по всей России такая, что идет коррекция цен от 0,5 процента до 2 процентов в месяц. Это связано с сокращением объема сделок, и, прежде всего, с сокращением объема ипотечных сделок. После того как ипотека стала менее доступна, снизился спрос за счет снижения доходов населения, некоторой коррекции экономической стабильности, риска потери рабочих мест» — заявил специалист. По прогнозам Апрелева, названная тенденция сохранится в ближайшие год-полтора.

Эксперт также предположил, что после ухода риелторских компаний с российского рынка из-за падения продаж качество предоставляемых услуг повысится. По словам Апрелева, это связано с тем, что останутся самые квалифицированные и опытные компании, которым доверяют клиенты.

Ранее россияне назвали покупку жилья лучшим способом вложения денег — инвестировать в недвижимость при наличии необходимой суммы готовы 49 процентов граждан. Следующим по привлекательности активом оказались земельные участки — в них вложить деньги предпочли бы 21 процент опрошенных. Другие 16 процентов россиян намерены вложиться в золото, а по 15 процентов набрали варианты профинансировать ремонт жилья и положить средства на сберегательный вклад.